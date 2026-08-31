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Barajda serinleyen köpekler İslahiye'de görüntülendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hava sıcaklıklarının 37 dereceye ulaştığı günlerde, aşırı sıcaktan bunalan köpekler baraj gölüne girerek serinledi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:37

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Barajda serinleyen köpekler İslahiye'de görüntülendi

Barajda serinleyen köpekler İslahiye'de görüntülendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hava sıcaklıklarının 37 dereceye ulaştığı günlerde, bazı hayvanlar serinlemek için bölgedeki baraj gölüne girdi. Özellikle aşırı sıcaktan bunalan köpekler suya girerek serinledi.

baraj ve gözlemlenen davranışlar:

Kıyıya gelen köpekler kısa süreliğine suya dalıp bekleyerek vücut ısılarını düşürdü. Bu tür davranışlar, yüksek sıcaklıklarda hayvanların termoregülasyon amacıyla suya yönelmesinin tipik bir örneği olarak değerlendirilebilir.

çevresel etkiler ve yerel gözlem:

Baraj gölü gibi su kaynakları, yaz aylarında bölgedeki hayvanların serinleme ihtiyacını karşılıyor. Baraj gölünden yararlanma, özellikle aşırı sıcak günlerde hayvanların yaşam koşullarını doğrudan etkileyen bir davranış biçimi olarak öne çıkıyor.

AŞIRI SICAKTAN BUNALAN KÖPEKLERİN BARAJ KEYFİ

AŞIRI SICAKTAN BUNALAN KÖPEKLERİN BARAJ KEYFİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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