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Erzincanspor yönetiminden Bahçeli'ye resmi nezaket ziyareti

Alaattin Yavuz Güneş liderliğindeki Erzincanspor yönetimi, Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek forma ve hediyeler sundu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzincanspor yönetiminden Bahçeli'ye resmi nezaket ziyareti

Erzincanspor yönetimi Bahçeli'yi ziyaret etti

Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyaret, önceden planlanan temas programı kapsamında gerçekleştirildi.

Hediyeler ve teşekkürler:

Güneş ve beraberindeki heyet, görüşmede Bahçeli'ye Erzincanspor forması ile çeşitli hediyeler takdim etti. Kulüp yetkilileri, Bahçeli'ye kulübe sağladığı destekler için teşekkür etti.

Görüşmede, Bahçeli'nin en kısa zamanda Erzincanspor'un bir maçını izlemek üzere geleceğini ifade ettiği belirtildi.

Ankara temaslarının seyri:

Erzincanspor yönetiminin Ankara'daki temasları, takımın ligde bay geçeceği hafta çerçevesinde başladı ve hafta boyunca devam edecek şekilde planlandı. Kulüp açıklaması, temasların program doğrultusunda sürdürüleceğini kaydetti.

ZİYARETTE BAHÇELİ’YE ERZİNCANSPOR FORMASI VE ÇEŞİTLİ HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ.

ZİYARETTE BAHÇELİ’YE ERZİNCANSPOR FORMASI VE ÇEŞİTLİ HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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