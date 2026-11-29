Barınağında sevgi ve sorumluluk:

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde belediyeye ait barınakta görev yapan Hasan Koştur, mesai sınırlarını aşan bakımıyla dikkat çekiyor. Barınakta şu anda 96 köpek bulunuyor ve Koştur, sadece iş saatlerinde değil, evinde de hayvanlarla ilgileniyor; eşi ve çocukları da gönüllü destek veriyor.

barınağın düzenlenmesi:

Saimbeyli Belediyesi, sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşam sürmesi amacıyla barınakta yeni düzenlemelere başladı. Başkan Mahmut Dal'ın talimatıyla köpeklerin ırk ve büyüklüğe göre ayrılabilmesi için konteyner ve bölme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar dört gündür devam ediyor; zemin düzenlemesi yapılarak hayvanlar için yeni yaşam alanları oluşturuluyor.

koştur'un bağışı ve gündelik yaşamı:

Barınakta üç yıldır görev yapan Koştur, hayvan sevgisinin çocukluğundan geldiğini belirtiyor. Koştur, duygularını şu sözlerle aktarıyor: "Bir sevgi gösterdiğinde dünya onların oluyor. Bir lokma ekmek verdiğinde mutlu oluyorlar. Aslında hiçbir şey istemiyorlar. Ben burada huzur buluyorum. Buraya girdikten sonra sosyal hayatım bunlardan ibaret oldu. Üşüdüğünü, burada barınamadığını hissedersem evime götürüyorum. Eşim ve çocuklarım da benimle birlikte gönüllü barınakçı oldu. Evde de ilgileniyoruz. Bunlar benim çocuklarım gibi, ben onlarla bir bütünüm."

Koştur, hayvanlara kötü davranıldığı iddialarına tepki gösteriyor ve köpeklerin kendisine duyduğu güvenin bunun kanıtı olduğunu söylüyor: "Bu hayvanlara kötü davranılıyor, kameraya oynanıyor diyenlere sesleniyorum; kötü davransan bu hayvan böyle yanında durur mu? Gelsinler, burada görsünler. Bizim fotomontaja ihtiyacımız yok. Birlikte yatıyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz." Ayrıca barınakta görev almak istediğini, başka bir görev teklif edilirse işi bırakacağını net biçimde ifade ediyor: "Barınak dışında başka bir görev teklif edilirse kabul etmem, işi bırakırım. Benim bir gururum, düzenim var. Çocuklarım da çalışıyor. Kendimi geçindiririm. Bu iş para için yapılmaz."

HASAN KOŞTUR'UN KÖPEKLERLE KURDUĞU BAĞ GÖRENLERİN YÜREĞİNİ ISITIYOR.