Tiran gösterilerinde polis havadan İHA ile göz yaşartıcı gaz kullandı

polis müdahalesinin yöntemleri:

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün düzenlenen bağımsızlık kutlamaları, iktidar karşıtı gösterilerin şiddetlenmesiyle çatışmalara dönüştü. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için insansız hava aracı (İHA) kullanarak havadan göz yaşartıcı gaz attı. Olay yerinden gelen görüntüler ve basın haberleri, polisin hem yerden hem de havadan gaz kullandığını, ayrıca tazyikli su ve plastik mermiye başvurulduğunu gösteriyor.

Göstericilerden bazıları en az bir polis İHA'sını düşürmeyi başardı ve cihazı parçalarına ayırdı. Arnavutluk Sağlık Bakanlığı, polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda toplam 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

göstericilerin hedefleri ve çatışma dinamikleri:

Protestocular, 2013'ten bu yana iktidarda bulunan Başbakan Edi Rama hakkında "istifa" sloganları attı ve Başbakanlık binasına doğru ilerledi. Kalabalığın bir kısmından ayrılan maskeli gruplar, polise ve kamu binalarına taş ve molotofkokteylleriyle saldırdı; iktidardaki Sosyalist Parti'nin genel merkezi de hedef alındı.

Göstericiler Ulaştırma Bakanlığı ve Merkez Bankası binalarının camlarını kırdı, İçişleri Bakanlığı'nın kapısını zorladı ve Başbakan Rama'nın ofisine ulaşmaya çalıştı. Güvenlik güçleri müdahale ederek kalabalığı geri püskürttü.

hareketin kökeni ve talepler:

Bu protesto dalgası, aylardır süren hükümet karşıtı gösterilerin bir parçası. Hareket, mayıs ayı sonunda ülkenin güney kıyısında koruma altındaki bir alanda planlanan büyük ölçekli turizm projesine karşı çevrecilerin başlattığı eylemlerle başladı. Projeyi üstlenmekle ilişkilendirilen yatırım şirketinin Jared Kushner ile bağlantısı basında yer almıştı; çevreciler bölgedeki flamingoların yaşam alanlarına atıfla hareketi "Flamingo Devrimi" olarak adlandırdı.

Eylül ayında öğrencilerin daha iyi eğitim ve yaşam koşulları talebiyle katılımı artınca gösteriler genişledi. Muhalefetin desteğiyle büyüyen hareket, çevre ve eğitim taleplerinin yanı sıra yolsuzluk ve yoksulluk karşıtı talepleri de gündeme taşıdı ve zaman zaman polisle şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı protestolara müdahale eden polis, insansız hava aracı (İHA) kullanarak havadan göz yaşartıcı gaz attı.