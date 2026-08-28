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Hatay TÜİK binasında yangın eğitimiyle tahliye becerileri test edildi

TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü personeline, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince verilen eğitimde yangın müdahale, kurtarma ve tahliye tatbikatı uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hatay TÜİK binasında yangın eğitimiyle tahliye becerileri test edildi

Eğitimin kapsamı ve yürütülmesi:

TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen eğitim, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sahada uygulamalı olarak verildi. Programda yangın anında güvenli davranış biçimleri, hızlı tahliye yöntemleri ve kurtarma görevlerinin koordinasyonu ön plana çıkarıldı.

Eğitimde hangi konular işlendi:

Katılımcılara yangın sırasında yapılması gerekenler, kurtarma çalışmaları ve doğru müdahale yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi sunuldu. Teorik anlatımların ardından pratik uygulamalarla söndürme teknikleri ve acil durum iletişimi gibi temel beceriler pekiştirildi.

Tatbikatın amaçları ve uygulama sonuçları:

Eğitimin ardından gerçekleştirilen tahliye tatbikatı ile personelin yangın anında hızlı, düzenli ve bilinçli hareket etmesi hedeflendi. Tatbikat, görev dağılımı, toplanma noktalarına yönlendirme ve zaman yönetimi konularında personelin uygulamalı deneyim kazanmasını sağladı. Eğitim ve tatbikatın, kurumun acil durum hazırlık kapasitesini güçlendirdiği değerlendirildi.

TÜİK HATAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YANGIN ANINDA KURTARMA VE MÜDAHALE EĞİTİMİ VERİLMESİNİN ARDINDAN...

TÜİK HATAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YANGIN ANINDA KURTARMA VE MÜDAHALE EĞİTİMİ VERİLMESİNİN ARDINDAN TAHLİYE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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