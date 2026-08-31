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Üniversitelere çağrı: bilimle teröre karşı ortak çalışma yapılması talep edildi

YÖK, üniversitelerden 'Terörsüz Türkiye' hedefine katkı amacıyla akademik araştırma, eğitim ve toplum odaklı etkinlikler düzenlemesini istedi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Üniversitelere çağrı: bilimle teröre karşı ortak çalışma yapılması talep edildi

YÖK'ün çağrısı ve hedefi:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerden Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, Türkiye’nin milletin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik tarihi bir süreçten geçtiği belirtildi.

Yazıda Terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin terör ve şiddetten tamamen arındırılması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde geleceğe bakabilmesi ve Türkiye’nin beşeri, ekonomik ve sosyal potansiyelinin daha ileri seviyelere taşınması bakımından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca tüm üniversitelere bu sürece dair eğitimler verilmesi istendi.

üniversitelerin katkı alanları:

Terörsüz Türkiye süreci, Yükseköğretim Genel Kurulunun 27 Ağustos tarihli toplantısında ele alındı ve üniversitelerin bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimleriyle sürece katkı sunmasının önemine dikkat çekildi.

Üniversitelere gönderilen yazıda, üniversitelerin eğitim ve öğretim, bilimsel yayın ve araştırma misyonlarının yanı sıra topluma katkı hizmetleriyle ortak değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesinde önemli kurumlar olduğu belirtildi.

"Bilindiği gibi coğrafyamızı geleceğe taşıyacak eğitim ve öğretim, tarih, kültür ve değerlerimiz hepimizin üzerinde uzlaşacağı ortak paydamızdır. Bu çerçevede, Terörsüz Türkiye hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla, farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması, akademik araştırma ve çalışmaların yürütülmesi, panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi ve ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması sürece önemli katkı sağlayacaktır."

başkanın değerlendirmesi:

YÖK Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin terör nedeniyle geçmişte büyük acılar yaşadığına işaret ederek konuya dair duygularını ve beklentilerini paylaştı.

"Biz acıyı merheme dönüştüren bir milletin evlatlarıyız. Yaşadığımız acıları ancak güzel bir geleceği hep birlikte inşa ederek dindirebiliriz. Terörsüz Türkiye, ülkemizin gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir. Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz"

YÖK'ün yazısı, üniversitelerden süreci eğitim programları, araştırma projeleri, bilimsel yayınlar ve toplumsal faaliyetlerle desteklemelerini talep ediyor; ortaya konacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK), ÜNİVERSİTELERDEN ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA BİLİMSEL VE...

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK), ÜNİVERSİTELERDEN ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA BİLİMSEL VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTMELERİNİ İSTEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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