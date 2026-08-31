Barü'den ulus öğrencilerinin barınma iddialarına açıklama

Bartın Üniversitesi'nden barınma açıklaması

Bartın Üniversitesi (BARÜ), son dönemde gündeme gelen öğrencilerin barınma sorunuyla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirdi. Üniversite, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

KYK süreci ve üniversitenin rolü:

Yapılan açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvuru ve yerleştirme işlemlerinin tamamen Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, üniversitenin bu süreçlerde herhangi bir yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Ulus için yapılan bilgilendirmenin amacı ve iddiaların reddi:

Üniversite, Ulus Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirmenin, ilçede KYK yurdu bulunmaması nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yapıldığını açıkladı. Paylaşılan bilgilerin destek ve rehberlik niteliğinde olduğu, bunun kötü niyetle çarpıtılarak öğrencilerin belirli yerlere yönlendirildiği iddialarının kesinlikle gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Bartın Üniversitesi açıklamasında, "Son günlerde öğrencilerimizin barınma süreçlerine ilişkin Üniversitemizi hedef alan asılsız iddialar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur" ifadesine yer verildi ve durumun şeffaflıkla takip edileceği belirtildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) TARAFINDAN ÖĞRENCİLERİN GÜNDEMDE OLAN BARINMA SORUNUNA YÖNELİK AÇIKLAMA YAPILDI. ÜNİVERSİTE, İDDİALARIN GERÇEK OLMADIĞI BİLGİSİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞTI.