Başakşehir'de inşaat şantiyesinde toprak kayması, arama kurtarma sürüyor

Başakşehir'de inşaat sahasında göçük

İstanbul'da, Başakşehir Şamlar Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İHA'nın bildirdiğine göre olayın ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

kurtarma çalışmaları ve durum:

İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Takımlar, göçük altındaki 1 işçiyi kurtarmak için arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde inşaat alanında toprak kayması yaşandı