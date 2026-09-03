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Başakşehir'de inşaat şantiyesinde toprak kayması, arama kurtarma sürüyor

Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında toprak kayması oldu; göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Başakşehir'de inşaat şantiyesinde toprak kayması, arama kurtarma sürüyor

Başakşehir'de inşaat sahasında göçük

İstanbul'da, Başakşehir Şamlar Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İHA'nın bildirdiğine göre olayın ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

kurtarma çalışmaları ve durum:

İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Takımlar, göçük altındaki 1 işçiyi kurtarmak için arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde inşaat alanında toprak kayması yaşandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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