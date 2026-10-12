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başakşehir'de ödeme tartışması kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü

Başakşehir 2. Etap'ta motosikletli kurye ile esnaf arasında ödeme tartışması kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü; olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

başakşehir'de ödeme tartışması kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü

Olayın özet görüntüsü

Başakşehir 2. Etap'ta dün akşam saatlerinde bir motosikletli kurye ile civardaki esnaf arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Görgü tanıkları, tarafların önce sözlü münakaşaya girdiğini, ardından birbirlerine yumruklarla saldırdıklarını aktardı. Olay anına ilişkin görüntülerde esnafın iş önlükleriyle kavgaya karıştığı ve arbede anlarının sokak ortasında yaşandığı görülüyor.

Kamera kayıtları ve müdahale:

Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların öfkeli bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polise ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiği ve güvenlik önlemleri aldığı, olay yerinde inceleme başlattığı bildirildi.

İddia edilen nedenler ve tarafların durumu:

Olayın ardından ortaya atılan iddialara göre kavgaya sebep olan ana unsur, iki taraf arasındaki ödeme anlaşmazlığı olarak gösterildi. Ayrıca, bazı çevrelerin aktardığı bilgilere göre kuryenin yabancı uyruklu olduğu ve sigortasız çalıştırma iddialarının da tartışmaya yol açtığı öne sürüldü. Tarafların ifadeleri ve olayın kesin nedeni, polis soruşturmasıyla netleşecek.

Görgü tanıklarının ve kameraya yansıyan görüntülerin olayın seyrine dair önemli bilgiler sunduğu belirtiliyor. Yetkililerin konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ve olaya dair resmi işlemler, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Başakşehir’de esnaf ile motosikletli kurye birbirine girdi: Önlüklerini çıkarmadan yumruklarla...

Başakşehir’de esnaf ile motosikletli kurye birbirine girdi: Önlüklerini çıkarmadan yumruklarla saldırdılar

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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