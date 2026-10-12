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Köpüklerle kaplanan Van Gölü'nde doğal sabun etkisi

Van Gölü kıyılarında rüzgâr ve dalgaların etkisiyle kıyıda yoğun köpük birikti; uzmanlar gölün yüksek soda (pH ~9.8) ve organik bileşiklere dikkat çekti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Köpüklerle kaplanan Van Gölü'nde doğal sabun etkisi

Köpüklerle kaplanan Van Gölü'nde doğal sabun etkisi

Van Gölü'nde etkili olan rüzgâr ve dalgalar, kıyı şeridinde dikkat çeken köpüklerin oluşmasına neden oldu. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla dalgaların etkisini geniş bir kıyı hattında gösterdi. Dalgaların sahile vurmasıyla su yüzeyinde biriken köpükler, kıyı boyunca yayılıp göl manzarasında sıra dışı görüntüler oluşturdu.

Köpüklerin oluşum mekanizması:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Mustafa Akkuş sosyal medya paylaşımında, köpük oluşumunu gölün kimyasıyla ilişkilendirdi. Akkuş'un ifadelerine göre, göldeki yüksek soda oranı (pH ~9.8), doğal organik bileşikler ve güçlü rüzgâr bir araya geldiğinde su yüzeyinde sabunumsu bir etki meydana geliyor. Akkuş, 'Dalgalar kabardıkça Van Gölü kıyıları neden böyle köpürür? Van Gölü’nün eşsiz hidrokimyası. Yüksek orandaki soda (pH ~9.8), göldeki doğal organik birleşikler ve sert rüzgâr bir araya geldiğinde göl kendi sabununu üretiyor. Kıyıda köpük köpük bu eşsiz manzara oluşuyor. Dünyanın en özel ekosistemlerinden biri. Kendi dengesi, kendi kuralları olan bambaşka bir göl' değerlendirmesinde bulundu.

Görsellik ve yerel ilgi:

Kıyıda biriken köpükler, çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken fotoğraf tutkunları için de renkli kareler sundu. Dalgaların hareketiyle kıyı boyunca yayılan köpük tabakası, göl manzarasına farklı bir doku kazandırdı. Yerel gözlemlere göre bu tür köpüklenmeler rüzgârın güçlü olduğu günlerde daha belirgin hale geliyor.

Uzman açıklamaları, bu tablonun doğrudan kirlilikle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguluyor; aksine Van Gölü'nün kendine özgü hidrokimyasal yapısının bir sonucu olarak yorumlanıyor. Gölün doğal dengesi ve kimyasal özellikleri, sahilde oluşan bu köpük görüntüsünü periyodik olarak yinelenebilir kılıyor.

Sonuç olarak, Van Gölü kıyılarında ortaya çıkan köpükler hem doğal bir süreç olarak bilimsel ilgiyi çekiyor hem de bölge manzarasına sıra dışı bir görsellik katıyor.

VAN GÖLÜ&#039;NDE ETKİLİ OLAN DALGALARLA BİRLİKTE KIYIDA OLUŞAN KÖPÜKLER, ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER...

VAN GÖLÜ'NDE ETKİLİ OLAN DALGALARLA BİRLİKTE KIYIDA OLUŞAN KÖPÜKLER, ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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