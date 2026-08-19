Başarıları kenti duyurdu: Erzincanlı sporculara ödül

kabul töreni ve tebrikler:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç Kaymakamı Hacı Demirci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ile birlikte, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kentin adını duyuran sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini kabul etti. Kabulde elde edilen dereceler tek tek anıldı ve sporcular tebrik edildi.

ödüller ve elde edilen dereceler:

Atıcılık branşında, U23 Avrupa Şampiyonasında 10 metre havalı tüfek erkekler takımında Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan milli sporcu Galip Berat Afal başarısından dolayı kutlandı.

Akarsu slalomda, yıldızlar kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü olan ve organizasyonda toplam 4 derece elde eden Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları kabul edildi ve başarılara dikkat çekildi.

Yamaç paraşütü branşında takım halinde Türkiye şampiyonu olan Erzincan Havacılık Kulübü ile bireysel genel klasmanda Türkiye üçüncüsü olan Ali Zaimoğlu da başarılarından ötürü tebrik edildi. Ayrıca kayaklı koşuda Türkiye dereceleri elde ederek kente katkı sağlayan Değer Erzincan İliç Spor Kulübü sporcuları da anıldı.

vali aydoğdu'nun mesajı:

Vali Hamza Aydoğdu, sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini tebrik ederek elde edilen derecelerin Erzincan adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Aydoğdu, bu başarıların gençlere örnek teşkil edeceğini vurgulayıp, emek veren herkese teşekkür etti ve başarıların artarak devam etmesini diledi.

Toplantı, ilçelerden ve kulüplerden gelen spor performanslarının takdir edilmesi ve geleceğe dönük desteklerin sürdürülmesi yönünde ortak mesajlarla sona erdi.

ERZİNCANLI SPORCULARIN BAŞARILARI VALİ AYDOĞDU TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ