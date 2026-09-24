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Başhekim Taş öncülüğünde iç hastalıkları kliniği değerlendirme toplantısı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, iç hastalıkları hekimleriyle klinik durum ve hizmetleri ele aldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Başhekim Taş öncülüğünde iç hastalıkları kliniği değerlendirme toplantısı

Başhekim Taş öncülüğünde iç hastalıkları kliniği değerlendirme toplantısı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, İç Hastalıkları (Dahiliye) Kliniği hekimleri ve iç hastalıkları yan dal uzmanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Gerçekleştirilen toplantıda kliniklerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar, klinikte devam eden uygulamalar ve gözlemlerini paylaşarak değerlendirme yaptı.

Kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik görüş alışverişi:

Toplantıda ayrıca sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu; hekimler ve yan dal uzmanları yapılan değerlendirmeler üzerine fikirlerini aktardı.

Toplantı, değerlendirme ve karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.

DAHİLİYE KLİNİĞİNDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

DAHİLİYE KLİNİĞİNDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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