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Başiskele'de bilimle keşif zamanı: 15 Temmuz Bilim Merkezi açılışa hazırlanıyor

Başiskele 15 Temmuz Bilim Merkezi, Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda yaklaşık 7 bin 500 m² alanda tamamlanıyor; planetaryum ve atölyeler birkaç hafta içinde açılacak.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Emre Koç

Başiskele'de bilimle keşif zamanı: 15 Temmuz Bilim Merkezi açılışa hazırlanıyor

Başiskele 15 Temmuz Bilim Merkezi tamamlanma aşamasında:

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapımı sürdürülen Başiskele 15 Temmuz Bilim Merkezi çalışmaların sonuna yaklaşıyor. Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda, yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik bir alana kurulan merkezin birkaç hafta içinde hizmete açılması planlanıyor.

Deneyim alanları ve planetaryum:

Merkez, çocuk ve gençlerin bilimsel konuları deney ve uygulamalarla öğrenebilecekleri çok sayıda deneyim alanı ve atölye barındıracak. Planetaryum bölümünde uzay ve gökyüzü temalı gösterimler yapılması hedeflenirken, açık alan parkurları ve etkinlik meydanı gibi sosyal donatılar da ziyaretçilere sunulacak.

İslam tarihi bilim insanlarının tanıtımı ve iş birlikleri:

Projede ayrıca geçmişten günümüze bilime katkı sunan isimlerin tanıtılacağı İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi yer alacak. Merkezin deneyim ve atölye altyapısının oluşturulmasında TÜBİTAK ve T3 Vakfı ile iş birliği yapıldığı bildirildi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü merkezdeki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Özlü, merkezin tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, 'Hamdolsun bilim merkezimizin sonuna geldik. Birkaç hafta içerisinde açılış yapacak seviyeye geldi' dedi ve çocukların bilimle daha fazla buluşmasını hedeflediklerini vurguladı.

Belediye yetkilileri, merkezde çocukların deney yapabilecekleri, üretebilecekleri ve farklı bilim alanlarını keşfedebilecekleri bir ortam hazırlanacağını, böylece yeni nesil bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

KOCAELİ&#039;NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN BAŞİSKELE 15 TEMMUZ BİLİM MERKEZİ&#039;NDE ÇALIŞMALAR...

KOCAELİ'NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN BAŞİSKELE 15 TEMMUZ BİLİM MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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