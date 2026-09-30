Başiskele'de çiftlere yönelik etkileşimli evlilik okulu 31'inci dönemine girdi

Başiskele'de evlilik okulu 31'inci dönemle başladı:

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "Evlilik Okulu" projesinin 31'inci dönemi kapılarını açtı. Bugüne kadar 335 çift programdan geçerken, yeni dönemde de eğitimler klinik psikolog eşliğinde yürütülüyor. Programın amacı çiftlerin ilişkilerini daha iyi tanıması, birbirlerinin ihtiyaç ve farklılıklarını anlaması ile karşılaştıkları sorunları birlikte yönetebilme becerisi kazandırılmasıdır.

Eğitim içerikleri ve uygulamalı atölyeler:

Atölye formatında ilerleyen eğitimlerde çiftler etkileşimli sorular üzerinden kendi ilişkilerini analiz ediyor: "İlişkimizi ne ayakta tutuyor?", "Aynı yöne nasıl bakabiliriz?", "Gerçekten dinliyor muyuz?" ve "Eşimden ne bekliyorum, bunu söylüyor muyum?" gibi başlıklar tartışılıyor. Katılımcılar ayrıca 'Evliliğinizin Temeli', 'Pusula', 'Domino', 'Duydum Sandım', 'Yakınlık Dansı', 'Beklenti Avı', 'Evlilik Mahkemesi' ve 'Sevgi Çevirmeni' gibi uygulamalarla karar alma, yakınlık kurma ve kriz yönetimi becerilerini deneyimsel olarak geliştiriyor.

Hedefler ve uzman görüşü:

Program yetkilileri, Evlilik Okulu'nun katılımcılara "iyi eş" olmayı dikte etmediğini; bunun yerine birbirini anlama ve sorun çözme becerisi kazandırmayı hedeflediğini vurguluyor. Eğitimde görev alan klinik psikolog, sağlıklı bir ilişkinin sadece sorunsuz bir beraberlik olmadığını belirterek, "İyi bir evlilik, hiç sorun yaşamayan evlilik değildir. Sorunlar ortaya çıktığında birbirine karşı değil, aynı tarafta kalabilen ilişkidir" değerlendirmesinde bulundu.

Programın interaktif yapısı sayesinde çiftler ilişkilerine farklı bir pencereden bakma, iletişim alışkanlıklarını gözden geçirme ve günlük yaşamda uygulanabilir stratejiler edinme fırsatı buluyor. Başiskele Belediyesi, gelecekte de benzer atölye ve eğitimlerle aile destek çalışmalarını sürdüreceklerini bildiriyor.

BAŞİSKELE'DE DÜZENLENEN VE BUGÜNE KADAR 335 ÇİFTİN KATILDIĞI "EVLİLİK OKULU" PROJESİNDE 31'İNCİ DÖNEM BAŞLADI.