Hizmet sürekli olmalı diyen başkan: Manisa Ticaret Borsası yeni döneme kurumsal yatırımlarla giriyor

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, 5 Ekim'de gerçekleştirilecek organ seçimleri öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Özkasap, borsanın yaklaşımını ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini aktarırken hizmet anlayışının sürekliliğine vurgu yaptı.

Seçim sürecine yaklaşım:

Özkasap, "Manisa Ticaret Borsası olarak bizim anlayışımızda hizmet, seçim dönemlerinde dile getirilen bir vaat değil; her gün yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur" sözleriyle, seçim dönemlerinde vaatlere odaklanmak yerine sürdürülebilir hizmete öncelik verdiklerini belirtti. Başkan, kuruluşun hizmetinin üretici, çiftçi, tüccar, sanayici ve ihracatçıya yönelik olduğunu vurguladı.

Üyeler ve yönetim anlayışı:

Yönetim anlayışının özünü üyelerle kurulan diyalog oluşturuyor. Özkasap, "Biz, gücünü üyelerinden alan bir borsayız. Borsamızın kapısı her zaman tüm üyelerimize açık olmuştur" ifadeleriyle kapsayıcı yönetim anlayışını öne çıkardı. Farklı görüşleri dinleyen, sektör temsilcileriyle istişare eden ve ortak akılla çözüm üretmeyi hedefleyen bir yapı benimsediklerini söyledi.

Kurumsal yatırımlar ve yeni hizmetler:

Başkan Özkasap, kurumsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak amacıyla yeni hizmet binamızı hayata geçirdik dedi. Yeni binanın sadece bir çalışma alanı olmayıp, Manisa'nın tarımsal üretimine ve üyelere yönelik yeni hizmetlerin sunulacağı önemli bir merkez olacağını kaydetti.

Borsa, yeni binada tarımsal pazarlama ve kalite kontrol altyapılarını güçlendirmeyi planlıyor. Özkasap, yeni hizmet binasında üzüm satış korbeyi oluşturulmasının planlandığını ve zeytinyağı laboratuvarı ile kalite kontrol çalışmalarının geliştirileceğini ifade etti. Bu adımların, üreticinin değer zincirine doğrudan katkı sağlayacağı belirtildi.

Özkasap, kurum vizyonunu özetlerken "Bizim sözümüz de, hedefimiz de nettir: Hedefimiz; Manisa Ticaret Borsası’nı daha güçlü, daha etkin ve daha üretken bir kurum olarak geleceğe taşırken, marka şehir olan Manisa’nın tarımına, ekonomisine ve üretim gücüne daha fazla değer katmaktır" diyerek, önceliklerinin kurumsal güç, birlik ve üyeye değer katmak olduğunu yineledi.

Seçim sürecine girilirken Özkasap, üyelerle sürekli iletişim ve ortak projelerle borsanın hizmet kapasitesinin artırılacağını ve Manisa ekonomisine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

MANİSA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SADIK ÖZKASAP, 5 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORGAN SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE, "MANİSA TİCARET BORSASI OLARAK BİZİM ANLAYIŞIMIZDA HİZMET, SEÇİM DÖNEMLERİNDE DİLE GETİRİLEN BİR VAAT DEĞİL; HER GÜN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN BİR SORUMLULUKTUR" DEDİ.