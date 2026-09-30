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Fenilketonürili çocuklar için umut dolu bir buluşma

ADÜ'de fenilketonürili çocuklar ve aileleri için düzenlenen etkinlikte erken tanı, tedavi ve yaşam kalitesine vurgu yapıldı; doğum günü kutlaması yapıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Fenilketonürili çocuklar için umut dolu bir buluşma

etkinlik ve katılımcılar:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından düzenlenen doğum günü kutlaması, Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonunda gerçekleştirildi. Programa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan, ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Engin Tetik, akademisyenler ile fenilketonüri tanılı çocuklar ve aileleri katıldı.

bilim dalının çalışmaları ve erken tanının önemi:

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine Göksoy, bilim dalının yaklaşık dört yıldır hizmet verdiğini belirterek yürütülen çalışmaları anlattı. Göksoy, fenilketonüri hastalığında erken tanı ile tedaviye zamanında başlama gerekliliğini vurguladı ve bunun ulusal yenidoğan tarama programı sayesinde mümkün olduğunu ifade etti. Bilim dalının sadece tedaviye odaklanmadığını, aynı zamanda çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal ve eğitsel faaliyetlere de ağırlık verdiğini söyledi.

Programda fenilketonüri tanısı alan çocukların aileleri de söz alarak tanı sürecinde yaşadıkları deneyimleri ve tedaviye ilişkin gözlemlerini paylaştı. Ailelerin görüşleri, bakım ve destek ihtiyaçlarına dair katılımcılarda farkındalık oluşturdu.

kutlama ve kapanış:

Etkinlik boyunca çocukların bir araya gelmesi sağlanırken, doğum günü pastası kesildi ve çeşitli ikramlar sunuldu. Gün, hem sosyal dayanışmanın hem de tıbbi takip ve erken müdahalenin önemine dikkat çeken bir buluşma olarak sona erdi. Etkinlik, fenilketonürili çocukların sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe hazırlanmasına katkı sunmayı amaçladı.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI TARAFINDAN FENİLKETONÜRİ TANISI BULUNAN ÇOCUKLAR İÇİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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