Çanakkale'de çok yönlü operasyon: FETÖ bahanesiyle dolandırıcılıktan kaçak göçe kadar geniş çaplı müdahale

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 21-28 Eylül tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde yürütülen huzur uygulamaları ve operasyonlarda, farklı suç odaklarına yönelik çok sayıda gözaltı ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Eceabat'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık iddiası ve ele geçirilen deliller:

Eceabat ilçesinde, vatandaşları arayarak kendilerini FETÖ terör örgütü ile iltisaklı göstermek suretiyle dolandırdıkları iddia edilen 1 şüpheli yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 400 bin Türk Lirası, 110 bin 885 Amerikan Doları ve 480 gram altın ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Bayramiç, merkez ve diğer suç başlıklarında yapılan yakalamalar:

Bayramiç ilçesi ve Çanakkale merkezinde, kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan kişilerin vatandaşlardan altın alarak gerçekleştirdiği nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Bu olaylarda toplam 47 adet çeyrek altın, 10 adet tam altın, 2 adet yarım altın, 3 adet burma bilezik, ayrıca altın yüzük ve reşat altın kolye alındığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli tutuklandı.

Çanakkale merkezde kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğu iddiasıyla başkasından menfaat temini suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun makinelerine ilişkin kanuna muhalefet suçuyla ilgili de 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 42 kaçak göçmen yakalanarak Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi; bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan 4 araç ile birlikte 41 bin 800 TL, 145 dolar, 17 can yeleği, 19 can simidi ve 7 el hava pompası ele geçirildi.

Uygulama ve denetimler kapsamında 10 bin 814 kişi ve 2 bin 179 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 21 şüpheli yakalanırken, bunlardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Trafik denetimlerinde 503 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Aramalarda toplam 1 kilo 244 gram narkotik madde, 1 av tüfeği ve 7 fişek, 1 tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Kamu huzurunu bozacak davranışlarda bulunan 88 kişi hakkında Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım uygulandı. Operasyonlarda toplam 57 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bu şüphelilerden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yürütülen çalışmaların planlı ve koordineli devam edeceğini bildirirken, vatandaşların şüpheli aramalara ve telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

ELE GEÇİRİLENLER