Başkan Dutlulu Yuntdağı'nda yol ve hizmet takvimi sözü verdi

Yuntdağı'nda halk buluşması:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte Ortaköy Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında Yuntdağı bölgesindeki mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Meşaleler ve havai fişeklerle karşılanan Dutlulu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Toplantıda ulaşım, altyapı, üstyapı, yol çalışmaları ve kırsal mahallelerin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar yaşadıkları sorunları ve öncelikli talepleri doğrudan Başkan Dutlulu'ya aktardı; ilgili birimlerden de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

yol ve altyapı önceliği:

Yuntdağı'ndaki yol ihtiyaçlarının toplantıda öne çıktığını belirten Dutlulu, bölgede yapılacak çalışmalar için takvim verdi. Toplantıda aktarılan taleplerin takipçisi olacaklarını vurgulayarak, 'Yapabildiğimiz kadarını bu sene yapacağız, yapamadığımızı önümüzdeki sene yapacağız. Eksikleri gidereceğiz' ifadelerini kullandı. Başkan, vatandaşların ilettiği öncelikli yol taleplerine dönük planlamanın kısa süre içinde somutlaştırılacağını söyledi.

Mahallelerin altyapı ve üstyapı eksiklikleri üzerine yapılan değerlendirmelerde, muhtarların yerel ihtiyaçları belirlemedeki rolü öne çıktı. İlgili birimlerin saha tespitleri ve önceliklendirme çalışmaları sonucu uygulama adımlarının planlanacağı bildirildi.

belediyecilik anlayışı ve yerinde çalışma:

Dutlulu, belediyecilik yaklaşımını anlatırken sahada ve vatandaşla doğrudan iletişimde olma ilkesini vurguladı. Vatandaşların taleplerini dinlerken şeffaf ve takipçi bir yönetim taahhüdü verdiği konuşmasında, 'Beni az çok tanımışsınızdır. Her sorunun çözülmesi için elimden geleni yaparım. Sizleri dinlerim, işleri de takip ederim. Hiçbir işin arkasını da bırakmam. Bu konuda içiniz rahat olsun' sözlerine yer verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdümlü çalışacaklarını belirterek, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun takım kaptanlığında hep birlikte çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Besim Başkanımız da Yuntdağı’na büyük önem veriyor. Birlikte süreç içinde sorunları çözeceğiz' dedi ve iş birliği mesajı verdi.

Buluşmanın ardından Başkan Dutlulu, vatandaşlarla birebir sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Yetkililer, Yuntdağı'ndaki halk buluşmalarının ve saha çalışmalarının devam edeceğini, vatandaşlardan gelen taleplerin önceliklendirilerek takibinin yapılacağını bildirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN İLE BİRLİKTE ORTAKÖY MAHALLESİ'NDE DÜZENLENEN HALK BULUŞMASINDA YUNTDAĞI BÖLGESİNDEKİ MAHALLE MUHTARLARI VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. MEŞALELER VE HAVAİ FİŞEKLERLE KARŞILANAN DUTLULU, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.