Başkan Dutlulu'dan Manisa itfaiyesine minnet ve kutlama

Başkan Dutlulu itfaiye personelini ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya geldi.

Ziyaret itfaiye bahçesinde gerçekleştirildi. Başkan Dutlulu'ya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş ve daire başkanları da eşlik etti. Toplantıda itfaiyecilerin fedakâr çalışmaları için teşekkür edildi ve İtfaiye Haftası kutlandı.

İtfaiye ekiplerinin görev tanımı ve takdir:

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, personelin yangın, kaza ve farklı acil durumlarda zorlu şartlar altında görev yaptığını belirterek ziyaretten dolayı Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti.

Başkan Dutlulu, itfaiye personelinin Manisa için üstlendiği görevin önemine vurgu yaparak bunun tamamen gönül işi olduğunu söyledi ve ekipleri takdir etti. Hepiniz birer kahramansınız ve bizler için çok önemlisiniz. İyi ki varsınız ifadeleriyle çalışanlara minnettarlığını ifade etti. Dutlulu ayrıca Manisa İtfaiyesi'nin Türkiye'de örnek gösterilen teşkilatlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Dutlulu, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'dan Manisa'daki yangınlara ilişkin bilgi aldı ve sözlerini Haftanız kutlu olsun. Özverili çalıştığınız için hem Manisalı bir hemşehriniz olarak hem de belediye başkanınız olarak sizlere minnettarız. Sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız diyerek tamamladı.

Etkinlikler ve çocukların katılımı:

İtfaiye Haftası kapsamında Renkli Kalpler Anaokulu öğrencileri itfaiye personelini ziyaret etti. Çocuklara itfaiyecilik mesleği hakkında bilgi verildi ve itfaiyecilerin kullandığı kıyafetler giydirilerek meslek tanıtıldı.

Program dahilinde lokma hayrı yapılarak dua edildi. Başkan Dutlulu da çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi ve etkinliklere katılım gösterdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, 25 EYLÜL-1 EKİM İTFAİYE HAFTASI DOLAYISIYLA İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİ ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ.