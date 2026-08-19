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Vali Makas Kızılay afet merkezinde hazırlıkları değerlendirdi

Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı'daki Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret edip hazırlıkları inceledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Makas Kızılay afet merkezinde hazırlıkları değerlendirdi

Vali Makas merkezde yürütülen çalışmaları yerinde gördü

Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı ilçesindeki Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret ederek merkezdeki hazırlık ve yönetim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Yönetim ve lojistik çalışmaları:

Merkezde yürütülen faaliyetler hakkında Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru tarafından Makas'a kapsamlı bilgi sunuldu. Sunumda afet anında lojistik akış, malzeme yönetimi ve koordinasyon mekanizmalarının işleyişi ele alındı.

Personel ve afet hazırlığının önemi:

Vali Makas, kurum personeliyle bir araya gelerek ekiplerin görev tanımları ve saha hazırlıklarına dair değerlendirmelerde bulundu. Makas, afet ve acil durumlarda Kızılay ekiplerinin üstlendiği görevlerin önemine dikkat çekerek personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve güçlü bir afet yönetimi altyapısının toplum güvenliği için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, KAYNAŞLI’DAKİ TÜRK KIZILAY BATI KARADENİZ BÖLGE AFET YÖNETİMİ VE...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, KAYNAŞLI’DAKİ TÜRK KIZILAY BATI KARADENİZ BÖLGE AFET YÖNETİMİ VE LOJİSTİK MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNARAK AFETLERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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