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Düzce'de hutbe ustaları belli oldu: etkili hutbe sunumu bölge finali tamamlandı

Düzce'de yapılan Etkili Hutbe Sunumu Yarışması 10. Bölge Finali'nde Zonguldaklı Mehmet Kaan Karaköse birinci; Türkiye finaline katılacak isim belirlendi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de hutbe ustaları belli oldu: etkili hutbe sunumu bölge finali tamamlandı

bölge finali Düzce'de gerçekleştirildi:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasının 10. Bölge Finali, Düzce İl Müftülüğü ev sahipliğinde Merkez Cedidiye Camiinde yapıldı. Yarışmada 9 ilin birincileri etkili hutbe sunumu kabiliyetlerini sergiledi; programa bölge genelinden din görevlileri ve ilgililer katıldı.

yarışmanın sonucu ve dereceye girenler:

Komisyon başkanlığını Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Musa Coşkunun yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye giren isimler belirlendi. Yarışmada Zonguldak'tan Mehmet Kaan Karaköse birinci, Düzce'den Murat Tekin ikinci, Amasya'dan Ahmet Hamdi Demir ise üçüncü oldu. Jürinin değerlendirmesinde hutbenin içerik zenginliği, anlatım akışı ve dinleyiciyle kurulan ilişki ön plana alındı.

müftülükten değerlendirme ve sonraki aşama:

Düzce İl Müftü Vekili Mustafa Yeşilorman, yarışmaya katılan tüm din görevlilerine teşekkür etti ve bölge finalinde birinci olan Mehmet Kaan Karaköse'ye Türkiye finalinde başarılar diledi. Bölge finalinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye finaline katılacak isim de netleşmiş oldu; organizasyon, hutbe sunumunda kalite standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yarışma, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamındaki etkinliklerin önemli bir ayağını oluşturuyor; din görevlilerinin hitabet yeteneklerini geliştirmesi ve cemaatle etkili iletişim kurmasına yönelik uygulamalı bir sınav özelliği taşıyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI’NIN 10. BÖLGE FİNALİ, DÜZCE’DE YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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