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Başkan Şadi Özdemir karacaoba'daki umut ağacında son hazırlıkları inceledi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Karacaoba Mahallesi'ndeki 49 bin 500 m2'lik Umut Ağacı merkezinde, 3 bin hayvan kapasiteli tesiste kontroller yaptı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Başkan Şadi Özdemir karacaoba'daki umut ağacında son hazırlıkları inceledi

Başkan Şadi Özdemir karacaoba'daki Umut Ağacı merkezinde inceleme yaptı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Karacaoba Mahallesi'nde yapımı büyük oranda tamamlanan Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Sahiplendirme Merkezi'ni ziyaret ederek tesisin son durumunu yerinde inceledi.

Tesisin kapasitesi ve alanı:

Merkez, 49 bin 500 metrekarelik bir alana kuruldu ve planlandığı şekilde 3 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak biçimde tasarlandı. Alan içinde hayvanların sıkışmadan özgürce gezebilecekleri geniş bölümler ve doğal yaşam alanları oluşturuldu.

Çalışmalar ve açılış takvimi:

Başkan Özdemir, yürütülen çalışmalara ilişkin olarak, "Her şeyiyle çok güzel bir yer oldu. 15 gün arayla canlarımızı merkezimize getirmeye başladık. Resmi açılışla birlikte tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, merkezin resmi açılışının çok kısa süre içinde gerçekleştirileceğini ve açılışla birlikte kademeli olarak tam kapasiteyle hizmet verileceğini belirtti. Ayrıca sahiplendirme süreçleri için vatandaşlar merkeze davet edildi.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, KARACAOBA MAHALLESİ’NDE YAPIMI BÜYÜK ORANDA TAMAMLANAN UMUT...

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, KARACAOBA MAHALLESİ’NDE YAPIMI BÜYÜK ORANDA TAMAMLANAN UMUT AĞACI SAHİPSİZ HAYVANLAR DOĞAL YAŞAM VE SAHİPLENDİRME MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK, İNCELEMELERDE BULUNDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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