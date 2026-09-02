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Başkan Tutdere zabıta haftasında personele teşekkür edip başarılarını ödüllendirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Zabıta Haftası'nda zabıta personeliyle buluştu; başarılı personele plaket verip emekleri için teşekkür etti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başkan Tutdere zabıta haftasında personele teşekkür edip başarılarını ödüllendirdi

Adıyaman'da zabıta haftası programı:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Zabıta Haftası kapsamında zabıta personeliyle bir araya gelerek haftalarını kutladı. Program Adıyaman Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi; başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de etkinlikte yer aldı.

Plaket takdimi ve katılımcılar:

Program sırasında görevde yükselme sınavında başarılı olan personele plaket takdim edildi. Tören, uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen sınavların sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı çalışanların emeklerinin takdir edilmesi amacıyla yapıldı.

Tutdere'nin mesajı:

Başkan Tutdere, zabıta personelinin kent düzeni, huzur ve güvenliğinin sağlanmasında üstlendiği rolü vurgulayarak zabıta arkadaşlarımızın belediyemizin sokakta dost eli, gülen yüzü olduğunu ifade etti. Tutdere, özverili çalışmalar için personele teşekkür etti ve işini iyi ve dürüst yapan kamu görevlilerinin hakkını teslim etmenin belediye yönetiminin görevi olduğunu belirtti. Başarılı olan tüm çalışma arkadaşlarını kutladı.

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN TUTDERE, ZABITA HAFTASI KAPSAMINDA ZABITA PERSONELİYLE BİR...

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN TUTDERE, ZABITA HAFTASI KAPSAMINDA ZABITA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELEREK HAFTALARINI KUTLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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