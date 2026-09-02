Refüjde savrulan suv çam ağaçlarını devirdi, kaza güvenlik kamerasında

Refüjde savrulan suv çam ağaçlarını devirdi

Nevşehir’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir SUV tipi araç refüjdeki çam ağaçlarına çarptı. Olay, merkez ilçeye bağlı Kaymaklı Beldesi sınırları içinde, Yeraltı Şehri Otoparkı karşısında gerçekleşti.

Kaza anı ve seyir bilgileri:

Edinilen bilgilere göre araç, Derinkuyu yönünden Kaymaklı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Çarpmanın etkisiyle bazı çam ağaçları kırılarak devrildi; araç ise iddialara göre hızını kaybetmeden ilerlemeye devam etti. Sürücünün kimliği ve araçtaki başka kişi olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabaha karşı oluşan olayın muhtemel bir faciayı önlediği belirtilirken, kazada maddi hasar meydana geldi. Yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.