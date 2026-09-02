Hamzabeyli'de x-ray taramasında tır dorsesinden 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

operasyon ve ele geçirilen miktar:

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Hamzabeyli Gümrük Sahası'na giriş yapan bir tır x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan incelemede dorsedeki yüklerin içine gizlenmiş olduğu tespit edilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kontrollerde, yüklerin gizlendiği bölümlerde bulunan ve dara ağırlığı 121 kilo 900 gram olarak ölçülen skunk maddesi yetkililerce kayıt altına alındı.

şüpheli ve adli süreç:

Tırın sürücüsü Türk vatandaşı H.A. olay yerinde gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve şüphelinin 2 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edileceğini bildirdi. Operasyon sırasında Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Hamzabeyli Gümrük Kaçak İstihbarat birimleri arasında koordineli çalışma yapıldığı açıklandı.

EDİRNE'NİN HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDA X-RAY TARAMASINA SEVK EDİLEN TIRIN DORSESİNE GİZLENMİŞ 121 KİLO 900 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ.