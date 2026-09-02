Dolar 48,2930 +0,05%
Euro 55,9408 +0,00%
Bist 13.876,66 -2,48%
Altın Gram 6.769,73 -0,83%
EUR/USD 1,1579 -0,12%
Brent Petrol 94,88 +0,24%
--°

Hamzabeyli'de x-ray taramasında tır dorsesinden 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

Hamzabeyli'de x-ray incelemesinde tır dorsesine gizlenen 121 kilo 900 gram skunk bulundu; sürücü H.A. gözaltına alındı, 2 Eylül'de adliyeye sevk edilecek.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Hamzabeyli'de x-ray taramasında tır dorsesinden 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

operasyon ve ele geçirilen miktar:

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Hamzabeyli Gümrük Sahası'na giriş yapan bir tır x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan incelemede dorsedeki yüklerin içine gizlenmiş olduğu tespit edilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kontrollerde, yüklerin gizlendiği bölümlerde bulunan ve dara ağırlığı 121 kilo 900 gram olarak ölçülen skunk maddesi yetkililerce kayıt altına alındı.

şüpheli ve adli süreç:

Tırın sürücüsü Türk vatandaşı H.A. olay yerinde gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve şüphelinin 2 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edileceğini bildirdi. Operasyon sırasında Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Hamzabeyli Gümrük Kaçak İstihbarat birimleri arasında koordineli çalışma yapıldığı açıklandı.

EDİRNE&#039;NİN HAMZABEYLİ SINIR KAPISI&#039;NDA X-RAY TARAMASINA SEVK EDİLEN TIRIN DORSESİNE GİZLENMİŞ 121...

EDİRNE'NİN HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDA X-RAY TARAMASINA SEVK EDİLEN TIRIN DORSESİNE GİZLENMİŞ 121 KİLO 900 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mudurnu'da yangın ve muhabirin alevlerden çıkardığı kaplumbağa
images

Kağıthane'de rezidanstan düşen 26 yaşındaki kadın hayatını yitirdi
images

Mudurnu'da bahçe yangını ormana sıçradı; muhabir kaplumbağayı kurtardı
images

Eyüpsultan’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: sürücü hastaneye kaldı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlerbirliği sabah antrenmanıyla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Kağıthane'de rezidanstan düşen 26 yaşındaki kadın hayatını yitirdi

Mudurnu'da bahçe yangını ormana sıçradı; muhabir kaplumbağayı kurtardı

ColendiBank küresel erişimini BNY iş birliğiyle genişletiyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı