Tarlaya uçan otomobil takla attı: Diyarbakır Ergani'de 1 yaralı

Tarlaya uçan otomobil takla attı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 BV 858 plakalı otomobil yoldan çıkarak Çakmak Mahallesi civarındaki tarlaya uçtu ve takla attı.
Kaza anı ve müdahale:
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından bulunduğu yerden ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araç kurtarma ve soruşturma:
Sürücünün çıktığı araç olay yerinden çekici yardımıyla alındı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; kazanın kesin nedeninin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
ERGANİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TARLAYA UÇTU. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!