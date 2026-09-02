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Samsun'da kahvehanede kumar denetimi: 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza, 5 bin 100 lira el kondu

Samsun İlkadım'da kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 TL ceza uygulandı, masa üzerindeki 5 bin 100 TL'ye el konuldu; sorumlu E.Ç. hakkında adli işlem.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da kahvehanede kumar denetimi: 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza, 5 bin 100 lira el kondu

denetimde tespit edilenler:

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, bir kahvehanede oyun masasında iskambil kağıtlarıyla kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan incelemede olaya karışan üç şahsa idari yaptırım uygulandı.

maddi işlemler:

Masa üzerinde bulunan 5 bin 100 TL nakit paraya el konuldu. Şahıslara toplam 34 bin 812 TL idari para cezası kesildi.

sorumlu hakkında adli işlem:

İş yeri sorumlusu E.Ç. (56) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR KAHVEHANEDE YAPILAN KUMAR DENETİMİNDE İSKAMBİL KAĞITLARIYLA KUMAR...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR KAHVEHANEDE YAPILAN KUMAR DENETİMİNDE İSKAMBİL KAĞITLARIYLA KUMAR OYNADIĞI BELİRLENEN 3 KİŞİYE TOPLAM 34 BİN 812 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, MASA ÜZERİNDEKİ 5 BİN 100 LİRAYA EL KONULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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