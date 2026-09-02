Samsun'da kahvehanede kumar denetimi: 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza, 5 bin 100 lira el kondu

denetimde tespit edilenler:

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, bir kahvehanede oyun masasında iskambil kağıtlarıyla kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan incelemede olaya karışan üç şahsa idari yaptırım uygulandı.

maddi işlemler:

Masa üzerinde bulunan 5 bin 100 TL nakit paraya el konuldu. Şahıslara toplam 34 bin 812 TL idari para cezası kesildi.

sorumlu hakkında adli işlem:

İş yeri sorumlusu E.Ç. (56) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR KAHVEHANEDE YAPILAN KUMAR DENETİMİNDE İSKAMBİL KAĞITLARIYLA KUMAR OYNADIĞI BELİRLENEN 3 KİŞİYE TOPLAM 34 BİN 812 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, MASA ÜZERİNDEKİ 5 BİN 100 LİRAYA EL KONULDU.