Samsun'da kahvehanede kumar denetimi: 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza, 5 bin 100 lira el kondu

denetimde tespit edilenler:
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, bir kahvehanede oyun masasında iskambil kağıtlarıyla kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan incelemede olaya karışan üç şahsa idari yaptırım uygulandı.
maddi işlemler:
Masa üzerinde bulunan 5 bin 100 TL nakit paraya el konuldu. Şahıslara toplam 34 bin 812 TL idari para cezası kesildi.
sorumlu hakkında adli işlem:
İş yeri sorumlusu E.Ç. (56) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR KAHVEHANEDE YAPILAN KUMAR DENETİMİNDE İSKAMBİL KAĞITLARIYLA KUMAR OYNADIĞI BELİRLENEN 3 KİŞİYE TOPLAM 34 BİN 812 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, MASA ÜZERİNDEKİ 5 BİN 100 LİRAYA EL KONULDU.
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