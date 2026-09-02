Aydın tarımını dünya pazarlarına taşıma hedefiyle Foodist’te

Aydın Ticaret Borsası, Foodist İstanbul’da temsil edildi

Aydın Ticaret Borsası, Türkiye’nin gıda sektörünü uluslararası ticaret odaklı bir platformda buluşturan Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarına katıldı. 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda Aydın’ın tarımsal üretim ve ihracat potansiyelinin görünürlüğü artırılmaya çalışıldı. Açılış programına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile sektör temsilcileri katıldı.

çondur’un önceliği: katma değer ve yeni pazarlar:

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, fuarın Aydın için stratejik önemine vurgu yaptı. Çondur, Aydın’ın ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi ve kalite anlayışının ülke çapında öne çıktığını belirterek, bu potansiyelin daha yüksek katma değerle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çondur, fuarların firmalar için yeni iş bağlantıları ve farklı pazarlara açılma fırsatı sunduğunu; ATB olarak üyelerin ihracat kapasitesini artırmaya yönelik desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

fuar faaliyetleri ve üyelerle buluşma:

ATB, kardeş borsası İstanbul Ticaret Borsası ile ortak stant açarak üyelerine yeni ticari bağlantılar kurma ve uluslararası alıcılarla temas etme imkânı sağladı. Fuarda çok sayıda ATB üyesi firmanın yer alması sağlandı; kendi imkanlarıyla katılan firmalar da ürünlerini sektör profesyonelleri ve uluslararası alıcılarla buluşturdu. Borsa heyeti fuar süresince sektör temsilcileri ve ziyaretçilerle görüşüp, iş birliği imkânları ve ortak projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Açılışın ardından Fevzi Çondur ve beraberindeki heyet, fuar alanında üye stantlarını ziyaret ederek firma temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yaptı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde firmaların üretim ve ihracat faaliyetleri, mevcut pazarları ve yeni pazar hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu; karşılaşılan sorunlar ve ihracat süreçlerindeki zorluklar da masaya yatırıldı.

Fuara katılan heyette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Er, Cihan Can ve Meclis Üyeleri Adem Türkmen, Mehmet Akkan, Ali Rıza Vural, M. Hakan Adalı ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz yer aldı. ATB, fuar boyunca sürdürdüğü temaslarla Aydın’ın tarımsal üretim gücünü tanıtmaya, üye firmaların yeni pazarlara ulaşmasına ve kentte üretilen ürünlerin uluslararası ticarette daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

ATB, AYDIN’IN TARIMSAL GÜCÜNÜ DÜNYAYA TAŞIYOR