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Başkentte birlik mesajı: 30 Ağustos töreni TBMM'den 1. Meclis'e yürüyüşle gerçekleşti

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı töreninde TBMM'den 1. Meclis'e yürüyen kortejde askerler, polis ve gaziler yer aldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Başkentte birlik mesajı: 30 Ağustos töreni TBMM'den 1. Meclis'e yürüyüşle gerçekleşti

Başkentte 30 Ağustos kutlamaları

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla TBMM alanından Ulus'taki 1. Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Tören alanında toplanan kortej, Atatürk Bulvarı boyunca ilerleyerek eski Meclis binasında son buldu.

kortejde yer alan birlikler:

Korteje Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Özel Harekat ekiplerinden askerler katıldı. Etkinlikte ayrıca mehter takımı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kıyafetler giymiş askerler, atlı polisler ve motosikletli polisler yer aldı. Dikkat çeken anlardan biri, gazilerin Jandarma Özel Harekat'a ait araçların üzerinde vatandaşları selamlaması oldu.

vatandaşlar ve çocuklara verilen önem:

Geçit töreni boyunca vatandaşlar Türk bayraklarıyla korteji alkışlayarak destek verdi. Rütbeli askerler yol kenarındaki çocuklara Türk bayrağı hediye etti; bu anlar törene katılanların coşkusunu artırdı. Korteji izlemeye gelen Ahmet Dinçbilek, "Bizler için zamanında canlarını verdiler. Bizler de evlatlarımızla beraber her daim bu topraklar için canımızı vermeye hazırız. Bugün de bunu aşılamak için çocuklarımızla buraya geldik. İnşallah vatana ve millete hayırlı evlatlar büyütürüz" şeklinde konuştu.

Çocuklarına milli bayramları öğretmeye çalıştığını söyleyen Buse Dinçbilek ise, "Bugünü çok özel bir şekilde anıyoruz. Çocuklarımızın da bu günü anması için elimizden geleni yapıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Milli bayramlar bizim için birlik ve beraberlik ifade ediyor" dedi. Tören, kortejin eski Meclis binasında sona ermesiyle tamamlandı.

ANKARA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA GEÇİT TÖRENİ...

ANKARA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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