Başkentte uyuşturucu ticaretine büyük darbe: 43 tutuklama

Başkentte uyuşturucu ticaretine büyük darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Ekim tarihleri arasında şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda ele geçirilen deliller ve yakalanan şüpheliler, kriminal sürecin başlatıldığını gösterdi.

ele geçirilen maddeler ve donanım:

Adreslerde yürütülen aramalarda 59 bin 935 adet sentetik ecza, 18 kilo 147 gram esrar, 861,6 gram eroin, 262 gram metamfetamin ve 254 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 104 gram A.M. maddesi, 52 adet LSD ve 35 gram bonzai bulundu.

Operasyonlarda suç örgütleri tarafından kullanıldığı değerlendirilen 4 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 62 adet tabanca fişeği de ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 342 bin 830 lira, 55 euro ve 200 dolar muhafaza altına alındı.

gözaltılar ve adli süreç:

Operasyonlar kapsamında toplam 102 şüpheli gözaltına alındı. Sürdürülen soruşturmaların ardından bu şüphelilerden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemler ve adli süreç devam ediyor.

narkotikle mücadelede kararlılık:

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gençleri ve toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, benzer suçların engellenmesine yönelik takip ve denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

ELE GEÇİRİLENLER