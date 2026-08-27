Dolar 48,1291 +0,03%
Euro 56,2050 +0,02%
Bist 14.562,12 -0,33%
Altın Gram 7.180,64 -0,28%
EUR/USD 1,1656 -0,01%
Brent Petrol 87,59 +0,75%
--°

Baskında 25,5 kilo altın: ödeme kuruluşunda milyonluk tutarlar ele geçirildi

Dinamikpay ve bağlı şirketlerine düzenlenen operasyonda toplam 25,5 kilogram altın ele geçirildi; ön ekspertiz değeri 179 milyon 520 bin TL.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Baskında 25,5 kilo altın: ödeme kuruluşunda milyonluk tutarlar ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahisle mücadele çerçevesinde ödeme kuruluşlarına yönelik incelemeler yapıldı. Bu soruşturmalar kapsamında Dinamikpay isimli ödeme kuruluşuna yönelik operasyon düzenlendi ve kurumlara ait değerli varlıklara el konuldu.

ele geçirilen miktar ve değer tespiti:

Operasyonda toplam 25,5 kilogram altın ele geçirildi. Hazırlanan ön ekspertiz raporuna göre, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye ait 12,5 kilogram altının anlık karşılığı 88 milyon TL, Dinamik Menkul Değerler AŞ’ye ait 13 kilogram altının ise 91 milyon 520 bin TL olarak tespit edildi. Raporda toplam değer 179 milyon 520 bin TL olarak bildirildi.

izlenecek adımlar:

Ele geçirilen altınların kesin değerlemesi, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarınca yapılacak detaylı inceleme sonrasında belirlenecek. İnceleme tamamlandıktan sonra söz konusu varlıklarla ilgili kayıt işlemleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet birimine gerçekleştirilecek ve soruşturma süreci bu veriler ışığında ilerleyecek.

Dinamikpay operasyonunda 25,5 kilo altın ele geçirildi

Dinamikpay operasyonunda 25,5 kilo altın ele geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güvenlik kamerası kaydetti: Karatay'da alacak verecek tartışması bıçaklanmayla s...
images

Sungurlu'da kavşakta çarpışma: ambulans ve cipte 5 yaralı
images

Kesikköprü kavşağında motosiklet kamyona arkadan çarptı, sürücü yaşamını yitirdi
images

Aksu'da köprü altı çarpışması: otomobil tırla çarpıştı, yolcu hafif sıyrıklarla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı

Erciyes'te 2 bin 200 metrede kumla buluşma: plaj hentbolu dağda

Muğlaspor'a tecrübeli hücum hattı: İbrahim Sissoko ile anlaşıldı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı