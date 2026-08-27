Baskında 25,5 kilo altın: ödeme kuruluşunda milyonluk tutarlar ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahisle mücadele çerçevesinde ödeme kuruluşlarına yönelik incelemeler yapıldı. Bu soruşturmalar kapsamında Dinamikpay isimli ödeme kuruluşuna yönelik operasyon düzenlendi ve kurumlara ait değerli varlıklara el konuldu.

ele geçirilen miktar ve değer tespiti:

Operasyonda toplam 25,5 kilogram altın ele geçirildi. Hazırlanan ön ekspertiz raporuna göre, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye ait 12,5 kilogram altının anlık karşılığı 88 milyon TL, Dinamik Menkul Değerler AŞ’ye ait 13 kilogram altının ise 91 milyon 520 bin TL olarak tespit edildi. Raporda toplam değer 179 milyon 520 bin TL olarak bildirildi.

izlenecek adımlar:

Ele geçirilen altınların kesin değerlemesi, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarınca yapılacak detaylı inceleme sonrasında belirlenecek. İnceleme tamamlandıktan sonra söz konusu varlıklarla ilgili kayıt işlemleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet birimine gerçekleştirilecek ve soruşturma süreci bu veriler ışığında ilerleyecek.

Dinamikpay operasyonunda 25,5 kilo altın ele geçirildi