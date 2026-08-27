Başmüfettişin kızı üniversite kaydının ardından son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni gerçekleştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi Memduh Aydın'ın trafik kazasında hayatını kaybeden kızı Sena Aydın (18) için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ailenin yakınları, HSK üyeleri, siyasetçiler ve bürokratlar törende hazır bulundu.

Cenaze namazının ardından Sena Aydın'ın naaşı aynı mezarlıkta toprağa verildi. Ailenin büyük kaybı ve yakın çevrenin törende yoğun desteği dikkat çekti.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, 25 Ağustos gecesi Ankara Çevreyolu Yaşamkent mevkiinde meydana geldi. İçerisinde Sena Aydın (18), kardeşleri K.A. (14) ve M.A. (11) ile kayınpederi İsmail Aydemir ve kayınvalidesi N.A. (70)'nın bulunduğu otomobil seyir halindeyken bir tırla çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından yaralılar bölgeden alınarak hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan Sena Aydın kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'inde yaşamını yitirdi. Aynı kazada ağır yaralanan dedesi İsmail Aydemir de hastanede yapılan müdahalelere rağmen birkaç saat sonra vefat etti. Aydemir'in nereye defnedileceğiyle ilgili karar henüz netleşmedi.

Üniversite kaydı ve soruşturma:

Vefat eden Sena Aydın'ın bu yıl Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandığı ve kazandığı fakülteye bir gün önce giderek kaydını yaptırdığı öğrenildi. Kaza sonrası ilgili birimlerce adli işlemler başlatıldı; yaralanan diğer kişilerin tedavileri ise devam ediyor.

Olay, aile ve yakın çevre için ani ve sarsıcı bir kayıp olarak değerlendiriliyor; yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildiriyor.

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