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Bodrum'da iş dünyası toplantısında söylenenler soruşturuldu: Timothy Ash hakkında resen işlem

Timothy Ash'ın Bodrum'daki iş dünyası toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bodrum'da iş dünyası toplantısında söylenenler soruşturuldu: Timothy Ash hakkında resen işlem

İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında resen soruşturma başlatıldı

İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Bodrum'da iş dünyasının da katıldığı bir finans toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

toplantının bağlamı:

Söz konusu sözler, toplantıya katılan iş dünyası temsilcileri önünde ifade edildiği için soruşturmanın gündeme geldiği bildirildi. Toplantı, ekonomik ve finansal konuların ele alındığı bir ortamda gerçekleşti.

soruşturmanın seyri:

Başsavcılığın başlattığı resen soruşturma çerçevesinde konunun araştırılacağı, soruşturma tamamlanana kadar hukuki süreçlerin işletileceği belirtildi. Olayla ilgili resmi makamlar tarafından yapılacak işlemler ve alınacak kararlar bekleniyor.

İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Bodrum’da iş dünyasının katıldığı finans toplantısında...

İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Bodrum’da iş dünyasının katıldığı finans toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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