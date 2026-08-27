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Ümraniye'de kavşakta çarpışma: iki çocuk olmak üzere dört yaralı

Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde cip ile ara sokaktan çıkan otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ümraniye'de kavşakta çarpışma: iki çocuk olmak üzere dört yaralı

Ümraniye'de kavşakta çarpışma: iki çocuk olmak üzere dört yaralı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın etkisiyle bir otomobil kaldırıma çıktı ve olay yerinde panik yaşandı. Kaza, Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, 34 NET 625 plakalı cip ile ara sokaktan çıkan 34 PMU 527 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çıktı.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine yönlendirilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak olası tehlikeleri giderdi ve polis ekipleri trafiği düzenleyerek incelemeye başladı.

soruşturma ve trafik akışı:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; olaya ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor ve kazanın nedenine ilişkin değerlendirme yapılıyor. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik akışı etkilendi, ekiplerin çalışmasıyla yol kontrollü olarak açıldı.

Yetkililer, benzer kazaların önüne geçmek için sürücülerin özellikle ara sokaklardan çıkışlarda dikkatli olması ve hız ile öncelik kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı.

İSTANBUL&#039;UN ÜMRANİYE İLÇESİNDE CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2&#039;Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ...

İSTANBUL'UN ÜMRANİYE İLÇESİNDE CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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