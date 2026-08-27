derince’de kaçırılma iddiası kavgası: 2’si ağır 5 yaralı

Olayın ayrıntıları:

Kocaeli’nin Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi’nde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre bir minibüs ile iki otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında 27 ZA 568 plakalı minibüsün bir otomobile çarpmasının ardından taraflar araçlardan inerek kavga etti. Olay yerinde çok sayıda kişi ve çeşitli aletler kullanıldı; kavgada toplam 5 kişi yaralandı, yaralılardan 2’sinin durumu ağır olduğu bildirildi.

Görüntülerde öne çıkan anlar:

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, minibüsün iki otomobili takibi, çarpma anı ve minibüsün olay yerinden uzaklaşması görülüyor. Daha sonra yol kenarında duran araçlardan inen kişiler arasında kısa sürede alevlenen arbede kaydedildi. Görüntülerde beyaz tişörtlü bir şahsın arkadaki araca koşup tekme attığı, bunun üzerine diğer tarafların da olaya dahil olduğu ve kavgada bıçak, beyzbol sopası ile saldırı anlarının yer aldığı dikkat çekiyor.

Yaralanmalar ve müdahale:

Kavgada bir kişi karnından, bir kişi boğazından olmak üzere toplam iki kişi ciddi şekilde yaralandı; iki kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak ve darp sonucu yaralandı. Olay sırasında kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken, kavga ayırmaya müdahil olan bir vatandaş da elinden bıçakla yaralandı. Görüntülerde yer yer güçten düşen yaralıların yere yığıldığı ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar görülüyor.

soruşturma ve iddialar:

Olayın çıkış nedeni olarak, Bursa’da nişanlanan genç kızın başka birini sevdiği ve kendisini kaçırmaları için haber gönderdiği iddiası öne sürüldü. İddialara göre genç kızın kaçmasının ardından akraba iki aile arasındaki husumet büyüyerek bu kavgaya dönüştü. Kavganın ardından bazı şüphelilerin araçlarla bölgeden kaçtığı, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE NİŞANLI GENÇ KADININ KAÇIRILDIĞI İDDİASIYLA BAŞLAYAN, 2'Sİ AĞIR 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.