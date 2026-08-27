Duman alarma çevirdi: Gaziantep'te lokanta bacasında çıkan yangın söndürüldü

Olay yeri ve ihbar:

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi Adnan İnanıcı Caddesi üzerindeki bir lokantada, iddiaya göre bacanın bulunduğu bölümde yangın çıktı. Yangın sonrası çevre yoğun dumanla kaplandı.

Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bacada başlayan küçük çaplı yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve inceleme:

Yangın sonrası lokantada hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve polis ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürdü.

GAZİANTEP'TE BİR LOKANTANIN BACASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.