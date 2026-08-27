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Denizli'de koşu yolu solar ağaçla güneş enerjisini kente taşıdı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Koşu Yolu'na estetik ve işlevi buluşturan Solar Ağaç yerleştirdi; 5 panel günlük 8 kWh üretiyor, 8 şarj soketi sunuyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:28

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizli'de koşu yolu solar ağaçla güneş enerjisini kente taşıdı

Denizli Büyükşehir Belediyesi şehir mobilyalarına yenilenebilir enerji entegre ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin kamusal alanlarında sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırma hedefiyle Koşu Yolu'na özgün bir çözüm getirdi. Yenişehir Mahallesi'ndeki yürüyüş ve dinlenme alanına yerleştirilen Solar Ağaç, estetik kaygıyı teknolojik işlevle birleştirerek kentin modern dokusuna yeni bir kimlik kazandırıyor.

Tasarım ve enerji üretimi:

Tamamen çelik konstrüksiyon üzerine tasarlanan Solar Ağaç, yaprak formunu anımsatan panel düzeniyle hem görsel bütünlük sağlıyor hem de enerji üretim kapasitesi sunuyor. Yapı üzerinde bulunan 5 adet yüksek verimli güneş paneli ile sistem, güneşten elde edilen enerjiyi gün içinde toplayıp depoluyor. Bu sayede akşam ve gece saatlerinde Koşu Yolu'nun aydınlatma sistemleri bu depolanan enerjiyle besleniyor; belediyenin açıklamasına göre cihaz günlük olarak 8 kWh civarında elektrik üretebiliyor.

Vatandaşlara sunulan hizmetler:

Tasarım, yalnızca enerji üretmekle kalmıyor; kamusal kullanım kolaylığı da düşünülmüş. Ağacın altında oluşturulan modern oturma alanı, dinlenme noktası işlevi görürken aynı zamanda sistem üzerinde yer alan 8 adet şarj soketi (USB-A ve USB Type-C) sayesinde vatandaşların telefon, tablet ve uyumlu taşınabilir cihazlarını güneş enerjisiyle şarj etmelerine imkan tanıyor. Bu uygulama, kent sakinlerinin yenilenebilir enerjiyi doğrudan deneyimlemesine ve günlük hayatlarında kullanmasına olanak sağlıyor.

Proje, güneş enerjisinin büyük ölçekli yatırımların dışında da kamusal alanlara entegre edilebileceğinin somut bir örneğini sunuyor. Koşu Yolu gibi yoğun kullanılan kentsel mekanlarda uygulanan bu tür çözümler, hem enerji verimliliğini artırmayı hem de vatandaşla doğrudan etkileşim kuran sürdürülebilir hizmetler oluşturmayı hedefliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımı, kentin yeşil alan ve yürüyüş yollarındaki yenileme çalışmalarını güçlendirirken, ziyaretçilere estetik bir dinlenme mekanı ve pratik bir enerji noktası sağlayarak kamusal alanların işlevselliğini artırıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK VE...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ GÜNLÜK YAŞAMIN MERKEZİNE TAŞIMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELERE BİR YENİSİNİ EKLEDİ. KENTİN MODERN YAŞAM ALANLARINDAN BİRİ OLAN KOŞU YOLU, ESTETİĞİ VE TEKNOLOJİYİ BİRLEŞTİREN "SOLAR AĞAÇ" UYGULAMASIYLA YENİ BİR KİMLİK KAZANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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