Başsinek köyünde kontrolünü kaybeden ot yüklü kamyonet devrildi

Başsinek köyünde ot yüklü kamyonet devrildi
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Başsinek köyünde, ot balyaları taşıyan bir kamyonet devrildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.
Kaza ayrıntıları:
Edinilen bilgilere göre, kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın kesin nedeni açıklanmadı.
hasar ve sonuçları:
Kaza sonucunda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi; kamyonette ise maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili detaylı bilgiye ulaşılamadı.
IĞDIR’DA OT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ
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