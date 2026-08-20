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Başsinek köyünde kontrolünü kaybeden ot yüklü kamyonet devrildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Başsinek köyünde ot balyaları taşıyan kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi; kaza maddi hasarla atlatıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Başsinek köyünde kontrolünü kaybeden ot yüklü kamyonet devrildi

Başsinek köyünde ot yüklü kamyonet devrildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Başsinek köyünde, ot balyaları taşıyan bir kamyonet devrildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın kesin nedeni açıklanmadı.

hasar ve sonuçları:

Kaza sonucunda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi; kamyonette ise maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili detaylı bilgiye ulaşılamadı.

IĞDIR’DA OT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

IĞDIR’DA OT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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