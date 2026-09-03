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Batı Şeria'da yerleşimci baskını sonrası iki filistinli genç hayatını kaybetti

Ramallah’a bağlı El-Muğayyir köyünde dün düzenlenen baskında İsrail askerleri ve yerleşimcilerin çatışmasında 16 ve 19 yaşındaki iki filistinli genç öldü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Batı Şeria'da yerleşimci baskını sonrası iki filistinli genç hayatını kaybetti

Batı Şeria'da yerleşimci baskını sonrası iki filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’daki El-Muğayyir köyüne düzenlediği baskında iki genç hayatını kaybetti. Olay, köy sakinleri ile İsrailli yerleşimciler ve askerler arasında yaşanan gerginliğin ardından meydana geldi.

Olayın detayları:

Köy Meclisi Başkanı Amin Ebu Alia toplantıda, İsrailli yerleşimciler ve İsrail askerlerinin köy merkezine girerek iki eve saldırdığını ve koyun çaldığını söyledi. Alia, yerleşimcilerin koyun çaldığı sırada bölge sakinlerinin direniş gösterdiğini, bunun üzerine keskin nişancıların binalara konuşlandığını ve ateş açtığını aktardı.

Alia’nın verdiği bilgiye göre, saldırıda yaralanan 19 yaşındaki Ömer Muhammed Neci el-Na’ssan ve 16 yaşındaki Halil Rasem Halil Şehadeh önce hastaneye kaldırıldı; her iki genç de yaşamını yitirdi.

Tıbbi durum ve resmi açıklama:

Filistin Kızılayı, iki gencin boynundan ve sırtından vurulduğunu bildirdi. Olayla ilgili olarak isim verilen yetkililer dışındaki resmi mercilerden henüz bir doğrulama ya da detaylı açıklama gelmedi.

İsrail ordusundan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiler, bölgede devam eden gerilim ve yerleşimci hareketliliğinin olayın temel bağlamını oluşturduğunu gösteriyor; ancak tarafların farklı anlatımları nedeniyle olayın tüm ayrıntıları bağımsız kaynaklarla teyit edilmedi.

İSRAİL GÜÇLERİNİN İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA&#039;DAKİ BİR KÖYDE AÇTIĞI ATEŞ SONUCU 16 VE 19 YAŞINDAKİ...

İSRAİL GÜÇLERİNİN İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DAKİ BİR KÖYDE AÇTIĞI ATEŞ SONUCU 16 VE 19 YAŞINDAKİ 2 FİLİSTİNLİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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