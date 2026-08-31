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Batman'da annesini öldürmekle suçlanan şüpheli tutuklandı

Batman'da annesi Seve Cihangir'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen H.C. (30), teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman'da annesini öldürmekle suçlanan şüpheli tutuklandı

Olayın ortaya çıkışı:

Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde iddialara göre, H.C. (30) annesi Seve Cihangir'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olayı emniyete giderek bildirdi ve teslim oldu.

Olay yeri bulguları:

Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda adrese giden polis ve sağlık ekipleri, kadının cansız bedenini evin avlusundaki çöp konteyneri yanında buldu. Yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Adli süreç ve ifadeler:

Emniyetteki işlemleri sırasında psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ileri sürülen H.C., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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