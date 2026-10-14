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Batman'da okullarda eş zamanlı tahliye: öğrenciler 'çök-kapan-tutun' uyguladı

Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde öğrenci ve personele eş zamanlı tahliye tatbikatı yapıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Batman'da okullarda eş zamanlı tahliye: öğrenciler 'çök-kapan-tutun' uyguladı

Batman Merkez Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tahliye tatbikatı

Batman Merkez Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında personel ve öğrencilere yönelik tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata eğitim yöneticileri, öğretmenler ile öğrencilerin yanı sıra AFAD ve MEM AKUT ekipleri de katıldı.

Tatbikatın seyri:

Öncesinde öğrencilere uygulamanın amacı ve güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. İlk uyarı anında öğrenciler rehberlerin talimatıyla Çök-Kapan-Tutun hareketini uyguladı. İkinci uyarının ardından okul binası planlı ve güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Amaç ve kapsam:

Uygulama, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Tatbikat, Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen faaliyetlerin bir parçası olup; öğrenci ve okul personelinin afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve acil durumlarda doğru davranışların pekiştirilmesini hedefliyor.

BATMAN’DA OKULLARDA EŞ ZAMANLI TAHLİYE TATBİKATI

BATMAN’DA OKULLARDA EŞ ZAMANLI TAHLİYE TATBİKATI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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