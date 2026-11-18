Bayburt küçük sanayi sitesine 106 iş yeri ihalesi tamamlandı

Bayburt Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bünyesinde inşa edilecek 106 yeni iş yerinin yapım ihalesi, 921 milyon lira bedelle sonuçlandı.

ihale süreci ve yürütücü kurum

İhale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İhale Komisyonu aracılığıyla gerçekleştirildi. Karar, kooperatif çatısı altında planlanan iş yerlerinin inşasına yönelik resmi adımı işaret ediyor.

beklentiler ve siyasi açıklamalar

Milletvekili Orhan Ateş, sosyal medya paylaşımında yatırımın Bayburt’un sanayi kapasitesine, üretimine ve istihdamına katkı sağlayacağını belirtti ve projenin şehir ile sanayi esnafı için hayırlı olmasını diledi.

Ateş ayrıca, sürece destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacıra teşekkür ederek, Bayburt'a değer katacak yatırımlar için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

BAYBURT KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ'NDE 106 İŞ YERİNİN YAPIM İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ