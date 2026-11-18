Samsun'da kivi üretimi ve kapsamı:

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasına göre il genelinde 5 bin 877 dekar alanda kivi üretimi yapılıyor ve üretim alanları yıllar içinde artış gösteriyor. Bölgedeki üretimin, ülke kivi üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturması, hasat ve sonrası uygulamalarında dikkat gerektiriyor.

hasat zamanı belirlemenin önemi:

Kivide doğru hasat zamanı; depolama ve raf ömrünü uzatmak, kalite kayıplarını en aza indirmek ve fiziksel zararları önlemek açısından hayati öneme sahip. Hasat zamanının belirlenmesinde meyvenin suda çözünür kuru madde (SÇKM) oranı, meyve eti sertliği, büyüklüğü ile çiçeklenmeden hasada kadar geçen süre dikkate alınmalı. Refraktometre ile ölçülen SÇKM değerinin hasat döneminde 6,5-7 Brix seviyelerine ulaşması önemli bir kriter olarak gösteriliyor; ancak çeşide, iklime ve yetiştirme koşullarına göre farklılıklar olabilir.

hasat ve depolamada dikkat edilecek uygulamalar:

Hasat, taşıma ve depolama süreçlerinde yanlış uygulamalar ekonomik kayıplara yol açıyor; yapılan hatalar ürün kaybını yüzde 5 ile yüzde 50 arasında artırabiliyor. Bu nedenle meyveler toplama sırasında ezilme, çizilme, düşürülme veya darbe gibi mekanik zararlardan korunmalı ve dikkatli toplanmalı.

Hasat edilen ürünlerin temiz ve uygun kasalara alınması, kasaların aşırı doldurulmaması, hasadın mümkün olduğunca kuru havalarda yapılması ve ıslak meyvelerin depolanmasından kaçınılması gerekiyor. Ayrıca hasarlı, ezilmiş veya çürümeye başlamış meyveler sağlam ürünlerden ayrılmalı ve ürünler en kısa sürede uygun depolama koşullarına ulaştırılmalı.

Üreticilere ayrıca bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine uygun kullanmaları hatırlatılıyor; bu uygulama hem ürün kalitesinin korunması hem kayıpların azaltılması hem de tüketici sağlığının güvence altına alınması açısından önem taşıyor.

SAMSUN TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, İL GENELİNDE 5 BİN 877 DEKAR ALANDA KİVİ ÜRETİMİ YAPILDIĞI VE ÜRETİM ALANLARININ YILLAR İTİBARIYLA ARTTIĞI BELİRTİLDİ. HASAT, TAŞIMA VE DEPOLAMA SÜREÇLERİNDE YAPILAN YANLIŞ UYGULAMALARIN ÖNEMLİ EKONOMİK KAYIPLARA NEDEN OLABİLDİĞİNE DİKKAT ÇEKİLEN AÇIKLAMADA, BU HATALARIN ÜRÜN KAYBINI YÜZDE 5 İLE YÜZDE 50 ARASINDA ARTIRABİLDİĞİ İFADE EDİLDİ.