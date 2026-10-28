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Bayburt'ta ayçiçeği tarlalarında hasat denetimi: üreticilere uyarılar ve öneriler

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ayçiçeği tarlarda hasat kontrolleri yaptı; üreticilere biçerdöver ayarı, hasat zamanı ve nem uyarıları yapıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt'ta ayçiçeği tarlalarında hasat denetimi: üreticilere uyarılar ve öneriler

Bayburt'ta ayçiçeği tarlalarında hasat denetimi: üreticilere uyarılar ve öneriler

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, il genelindeki ayçiçeği üretim alanlarında gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla hasat sürecini yerinde inceledi. Tarlalarda yapılan kontrollerde ürünün genel durumu değerlendirildi ve üreticilere hasatla ilgili uygulamalı tavsiyeler verildi.

saha incelemeleri:

Çalışmalar sırasında tarlaların olgunluk düzeyi, dane verimi ve hasat ekipmanlarının kullanılabilirliği gözlemlendi. Teknik ekip, biçerdöverlerin sahadaki performansını takip ederek hasat sırasında oluşabilecek zararları en aza indirecek uygulamaları not etti. İncelemeler, ürün kalitesinin korunması için hasat zamanının ve ekipman ayarlarının kritik olduğunu ortaya koydu.

üreticilere verilen tavsiyeler:

Personel, üreticilere dane kayıplarının azaltılması için hasat sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı. Özellikle biçerdöver ayarlarının ürünün durumuna göre yapılması gerektiği, hasada erken ya da geç müdahalenin verim kaybına yol açabileceği vurgulandı. Ayrıca hasat zamanının doğru belirlenmesi ve hasat edilen ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi gerektiği belirtildi. Teknik ekip, yüksek rutubetin ürün kayıplarını artırabileceği uyarısını yaparak depolama koşullarının iyileştirilmesini önerdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu dileyerek denetimlerin üretici bilincini ve ürün kalitesini artırmaya yönelik devam edeceğini bildirdi.

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BAYBURT’TA AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA HASAT KONTROLLERİ YAPILDI

BAYBURT’TA AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA HASAT KONTROLLERİ YAPILDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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