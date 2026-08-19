Dolar 47,9479 +0,00%
Euro 56,1064 +0,19%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.016,10 +0,13%
EUR/USD 1,1678 -0,04%
Brent Petrol 92,08 +0,50%
--°

Niğde'de projelerle uyuşturucuya karşı bilinçlendirme 210 kişiye erişti

Niğde'de düzenlenen dört etkinlikte, İl Emniyet ekipleri tarafından toplam 210 vatandaşa uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Niğde'de projelerle uyuşturucuya karşı bilinçlendirme 210 kişiye erişti

etkinliklerin kapsamı:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen önleyici faaliyetler kapsamında, En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Narkokaan, Narkogençlik ve Narkonokta projelerine yönelik dört etkinlik düzenlendi.

katılımcılar ve bilgilendirme:

Etkinliklerde toplam 210 vatandaşa, uyuşturucuyla mücadele, risk faktörleri, erken uyarı işaretleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı.

materyal dağıtımı ve hedef:

Katılımcılara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı; çalışmaların amacı toplumda farkındalığı artırmak, gençlerin korunmasını desteklemek ve önleyici tedbirlerin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

NİĞDE’DE 210 KİŞİYE NARKOTİK BİLGİLENDİRMESİ

NİĞDE’DE 210 KİŞİYE NARKOTİK BİLGİLENDİRMESİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt’ta okul yatırımları için yol haritası belirlendi
images

Şahinbey'de yaz okulu mezuniyetinde nesiller bir araya geldi
images

Çayırova gençlik merkezinin 62 öğrencisi üniversite yolunu açtı
images

camilerde verilen trafik eğitimiyle çocuklara güvenli yol alışkanlığı kazandırıl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi