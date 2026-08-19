Niğde'de projelerle uyuşturucuya karşı bilinçlendirme 210 kişiye erişti

etkinliklerin kapsamı:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen önleyici faaliyetler kapsamında, En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Narkokaan, Narkogençlik ve Narkonokta projelerine yönelik dört etkinlik düzenlendi.

katılımcılar ve bilgilendirme:

Etkinliklerde toplam 210 vatandaşa, uyuşturucuyla mücadele, risk faktörleri, erken uyarı işaretleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı.

materyal dağıtımı ve hedef:

Katılımcılara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı; çalışmaların amacı toplumda farkındalığı artırmak, gençlerin korunmasını desteklemek ve önleyici tedbirlerin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

NİĞDE’DE 210 KİŞİYE NARKOTİK BİLGİLENDİRMESİ