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camilerde verilen trafik eğitimiyle çocuklara güvenli yol alışkanlığı kazandırılıyor

Niğde'de yaz kurslarına katılan 259 öğrenciye, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri emniyet kemeri ve güvenli geçişler konusunda eğitim verdi; broşür dağıtıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

camilerde verilen trafik eğitimiyle çocuklara güvenli yol alışkanlığı kazandırılıyor

Niğde'de yaz kurslarında trafik bilinci çalışması

Niğde'de yaz kurslarına katılan öğrenciler için düzenlenen program kapsamında, dini eğitim gördükleri mekanlarda trafik güvenliği eğitimleri gerçekleştirildi.

Eğitimin organizasyonu ve katılımcılar:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 259 öğrenciye ulaşıldı. Eğitimler Kendirli Camii, İnsel Camii ve Çifte Minareli Camiinde bulunan yaz kurslarında yapıldı.

Eğitimin içeriği:

Programda trafikte güvenli geçiş noktalarının belirlenmesi, emniyet kemeri kullanımı ve emniyet kemerinin sağladığı faydalar gibi temel konular öğrencilere uygun bir dille anlatıldı. Uygulamalı ve görsel anlatımlarla temel trafik kurallarına dikkat çekildi.

Bilgi materyalleri ve sonrası:

Eğitimin ardından öğrencilere trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Bu materyallerin ailelere de aktarılması hedeflenerek, ev ortamında trafik bilincinin pekiştirilmesi amaçlandı.

Yetkililer, küçük yaşta verilen bu tür eğitimlerin kazalarda riskin azaltılmasına katkı sağladığını belirterek, trafik kültürünün erken dönemde oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

NİĞDE’DE 259 ÖĞRENCİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

NİĞDE’DE 259 ÖĞRENCİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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