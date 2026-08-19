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Çayırova gençlik merkezinin 62 öğrencisi üniversite yolunu açtı

Çayırova Gençlik Merkezi'nde YKS hazırlığı gören 62 öğrenci; tıp, hukuk, mühendislik, ilahiyat ve öğretmenlik başta olmak üzere çeşitli bölümlere yerleşti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çayırova gençlik merkezinin 62 öğrencisi üniversite yolunu açtı

Çayırova gençlik merkezinde YKS hazırlığı gören öğrencilerden 62'si üniversiteye yerleşti

Çayırova Belediyesi bünyesindeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi'nde yıl boyunca YKS'ye yönelik eğitim alan öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. Merkezde eğitim gören 62 öğrenci çeşitli üniversitelere yerleşme hakkı kazandı.

yerleştikleri bölümler:

Merkez öğrencileri arasında tıp, hukuk, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, biyomühendislik, havacılık ve uzay mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, ilahiyat ve öğretmenlik gibi farklı disiplinlerde yerleşenler bulunuyor. Sonuçlar, merkezin sınava hazırlık sürecinin kapsamlı yaklaşımının bir göstergesi oldu.

belediye başkanının mesajı:

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yerleşen öğrencileri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Gençlik merkezimizde YKS’ye hazırlanan 62 öğrencimizin, ülkemizin çeşitli üniversitelerine yerleşmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum".

ÇAYIROVA&#039;DA BELEDİYE BÜNYESİNDE HİZMET VEREN GENÇLİK MERKEZİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI&#039;NA...

ÇAYIROVA'DA BELEDİYE BÜNYESİNDE HİZMET VEREN GENÇLİK MERKEZİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NA (YKS) HAZIRLANAN 62 ÖĞRENCİ ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERE YERLEŞME HAKKI KAZANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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