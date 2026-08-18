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Göğem göletine bırakılan yavru sazanlar yerel su varlığını güçlendiriyor

Uşak'ta 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' ile Göğem Göleti dahil 19 gölete toplam 433 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı; amaç su ürünleri stoklarını sürdürmek.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Göğem göletine bırakılan yavru sazanlar yerel su varlığını güçlendiriyor

Göğem göletine bırakılan yavru sazanlar yerel su varlığını güçlendiriyor

Uşak'ta su ürünleri kaynaklarının korunması ve balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla Göğem Göleti'ne pullu sazan yavruları bırakıldı. İşlem, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında gerçekleştirildi.

balıklandırma çalışmasının kapsamı

Proje çerçevesinde Uşak genelinde 19 gölette balıklandırma yapıldı ve toplam 433 bin pullu sazan yavrusu kentteki su kaynaklarıyla buluşturuldu. Yetkililer, çalışmanın iç sulardaki doğal yaşamı desteklemeyi ve su ürünleri stoklarını yeniden güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

yönetici ziyaretleri ve yerel incelemeler

Programa katılan Vali Serdar Kartal, beraberindeki protokol üyeleriyle pullu sazan yavrularını Göğem Göleti'ne bıraktı. Törene İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Dr. Sabri Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hüseyin Tekin ile Göğem Köyü Muhtarı Hüseyin Bayraktutan katıldı.

Yetkililer, göletlere bırakılan yavru balıkların doğal ortama uyum sağlayarak su ürünleri popülasyonunun devamlılığına katkı sunmasının hedeflendiğini vurguladı. Bu tür uygulamaların biyolojik çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Programın ardından Vali Kartal, Zafer Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu. Tabiat parkında yürütülen çalışmalar ve bölgenin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kartal, doğal alanların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

UŞAK’TA SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI, BALIK POPÜLASYONUNUN DESTEKLENMESİ VE...

UŞAK’TA SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI, BALIK POPÜLASYONUNUN DESTEKLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA GÖĞEM GÖLETİ’NE PULLU SAZAN YAVRULARI BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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