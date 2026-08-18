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Tekirdağ anmaya dönüştürüyor: hazırlık ve dönüşüm vurgusu öne çıktı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yılında Çorlu'daki anmada kentsel dönüşüm ve afet hazırlıklarını öne çıkardı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ anmaya dönüştürüyor: hazırlık ve dönüşüm vurgusu öne çıktı

anma töreni ve verilen mesajlar:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yıldönümünde Çorlu Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen anma programıyla depremde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı; protokol üyeleri ve vatandaşlar anma çerçevesinde bir araya geldi.

Programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 17 Ağustos'un sadece geçmişi anmakla kalmayıp geleceğe yönelik sorumlulukları hatırlattığını belirtti. Yüceer, depremin önlenemeyeceğini ancak yıkım ve can kayıplarının azaltılabileceğini vurgulayarak "Tekirdağ Dönüşüyor" anlayışıyla riskleri ertelemeyeceklerini söyledi.

afetlere hazırlık önlemleri:

Yüceer, afet döngüsünün bütün safhalarında eş zamanlı hazırlık yürütüldüğünü açıkladı. Buna göre mikrobölgeleme çalışmaları, geçici barınma alanlarının altyapı hazırlıkları, su ve kanalizasyon sistemlerinin düzenlenmesi ile konteyner yerleşim alanlarının planlanması gibi adımlar öncelikli hale getirildi. Ayrıca ekipman temini, eğitimli ekiplerin oluşturulması ve itfaiye istasyonları ile araçların afet müdahalesine hazırlanması programın somut başlıkları arasında yer aldı.

Yüceer, yalnızca binaların değil zeminin de güvenliğinin önemine dikkat çekti ve mevcut yapı stokunun tespit edilmesi ile riskli yapıların güçlendirilmesinin gerekliliğini yineledi. Bu yaklaşımın hedefi, afet anında müdahale kapasitesini artırmak ve olası can kayıplarını en aza indirmektir.

kentsel dönüşüm süreci ve uygulamalar:

Kentsel dönüşüm çalışmalarının uzlaşı temelinde yürütüldüğünü belirten Yüceer, Tekirdağ Kentsel Dönüşüm AŞ'nin kurulması ve açılan uzlaşma ofisleri ile vatandaşların süreçle ilgili soru ve kaygılarının şeffaf şekilde yanıtlanmasının amaçlandığını söyledi. Altınova Mahallesi ile başlayan uygulamalar, Zafer Mahallesi ve diğer alanlarda devam ediyor; belediye önümüzdeki dönemde bu çalışmaları hızlandırmayı hedefliyor.

Program, kurum ve kuruluşların bilgilendirme stantlarının ziyaret edilmesiyle sona erdi. Yetkililer, anmanın hem geçmişe saygı hem de gelecek için bir uyarı niteliğinde olduğunu, kentteki dönüşüm ve hazırlık çalışmalarının bu bilinçle sürdürüleceğini kaydetti.

PROGRAMDA KONUŞAN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CANDAN YÜCEER, KONUŞMA YAPTI.

PROGRAMDA KONUŞAN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CANDAN YÜCEER, KONUŞMA YAPTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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