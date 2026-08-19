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Sivas’ta gönüllülerden afetlere hazırlık seferberliği

Sivas Belediyesi'nin Afet ve İtfaiye Gönüllüsü Programı eğitimini tamamlayan gönüllülere teşekkür belgeleri verildi; 60 kişilik ekip akredite oldu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sivas’ta gönüllülerden afetlere hazırlık seferberliği

Afet ve itfaiye gönüllülerine teşekkür belgeleri verildi

Sivas Belediyesi tarafından yürütülen Afet ve İtfaiye Gönüllüsü Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan gönüllülere teşekkür belgeleri takdim edildi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, 17 Ağustos dolayısıyla deprem ve diğer afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yer aldı.

Etkinlikte Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü personeli Celil Can Boz'un okuduğu "Afetler" temalı şiir ile Sivas Belediyesi'nin afet hazırlık ve risk azaltım çalışmalarını anlatan tanıtım videoları izlendi. Katılımcılar arasında düzenlenen ödüllü online bilgi yarışması da programa heyecan kattı. Günün sonunda eğitimleri tamamlayan gönüllülere teşekkür belgeleri sunuldu.

Eğitim içeriği ve gönüllülerin rolü:

Programın hedefi, afetlere karşı toplumsal farkındalığı yükseltmek ve sahada görev alacak gönüllüleri sistemli şekilde yetiştirmek. Eğitimler; temel afet bilinci, tahliye ve toplanma alanları bilgisi, yardımcı ilk müdahale bilgileri ile risklerin önceden tespitine yönelik uygulamalı modüller içerdi. Belediye yetkilileri, bu eğitimlerin yalnızca merkez mahallelerle sınırlı kalmayacağını, ülke genelinde karşılaşılabilecek olumsuz durumlara yönelik bir hazırlık niteliği taşıdığını vurguladı.

Belediyenin hedefleri ve saha adımları:

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, konuşmasında afetlere hazırlığın sadece yapı güvenliğiyle sınırlı olmadığını belirterek eğitimin ve gönüllü katılımının önemine dikkat çekti. Başkan Uzun, "Afete karşı dirençli şehirler oluşturmak sadece binalarla olmuyor" diyerek gönüllü çalışmalarına verdikleri önemi anlattı.

Başkan Uzun ayrıca belediyenin ilk etapta kendi bünyesinde oluşturduğu ekibe değinerek, 60 kişilik ekip kentsel aramalarda akredite belge aldığını ve bu sayıyı artırmak için çalışmaların süreceğini belirtti. Mahalle muhtarları, esnaflar ve vatandaşlarla gönüllü afet birlikleri oluşturmaya başlandığını söyleyen Uzun, geçen yıl 27 Haziran tarihinde Öğretmenler Millet Bahçesi'ne yerleştirilen afet konteynerini hatırlattı ve benzer uygulamaların büyük parklarda ve deprem toplanma merkezlerinde yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Konuşmasında ayrıca risklerin önceden görülmesi ve önlemlerin alınmasının öncelikli olduğunu vurgulayan Başkan Uzun, Türkiye tarihinin en şiddetli depremlerinden biri olarak nitelendirilen 1939 Erzincan Depremi ile Kuzey Anadolu fay hattının önemine işaret etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği bölgelerdeki hassasiyete dikkat çekerek, yapılan eğitimlerin sadece yerel değil, ülke çapında bir hazırlık işlevi gördüğünü belirtti.

Program, gönüllülere belgelerinin sunulmasının ardından katılımcılar arasında paylaşılan deneyimler ve belediyenin önümüzdeki dönemde planladığı saha çalışmaları hakkında bilgi akışıyla sona erdi. Belediye yetkilileri, eğitimlerin ve gönüllü ağının genişletilmesinin afetlere karşı yerel direnç gücünü artıracağına vurgu yaptı.

SİVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN AFETLERE HAZIRLIK VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA...

SİVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN AFETLERE HAZIRLIK VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN "AFET VE İTFAİYE GÖNÜLLÜSÜ PROGRAMI" KAPSAMINDA EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN GÖNÜLLÜLERE TEŞEKKÜR BELGELERİ VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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